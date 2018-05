Stella E-bike Testcenter officieel geopend in Emmen

E-bikespecialist Stella in de Emmer wijk Emmerhout ging eigenlijk 4 mei al open, maar is zaterdag 12 mei officieel geopend door wethouder Jisse Otter.

Het nieuwe E-bike testcenter in de Vlinderstad heeft een oppervlakte van ruim 160 vierkante meter. Klanten kunnen in de omgeving de elektrische fietsen van Stella testen, maar kunnen ook terecht voor e-bike service. De winkel is zes dagen per week geopend.

De officiële opening werd feestelijk afgesloten met het verloten van een gratis Stella e-bike. Henk Duinkerken was de gelukkige winnaar.