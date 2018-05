Flinke renovatie de Dorpshoeve Nieuw-Schoonebeek

De Dorpshoeve in Nieuw-Schoonebeek staat een flinke renovatie te wachten. Het gebouw, dat nu nog grotendeels leegstaat, wordt verduurzaamd en verbouwd tot een multifunctioneel ontmoetingscentrum. De kosten voor de renovatie bedragen 625.000 euro. De gemeenteraad neemt hier in juni een besluit over.

Volgens wethouder Jisse Otter is het belangrijk en noodzakelijk dat het gebouw wordt aangepakt: “Er is op dit moment geen geschikte locatie waar de inwoners samen activiteiten kunnen organiseren. Ook is het gebouw met de huidige indeling niet gericht op multifunctioneel gebruik.”

Stichting de Dorpshoeve heeft samen met de inwoners van Nieuw-Schoonebeek een ontwerp laten maken voor een nieuwe indeling. Ook is de stichting op zoek gegaan naar nieuwe gebruikers van het dorpshuis. Zo wordt er onder meer yoga gegeven, koersbal georiganiseerd, is er schildersclub actief en heeft de jeugdsoos Rumah Pemuda een ruimte in gebruik.

In het gebouw komen schuifwanden, zodat de ruimtes in verschillende groottes zijn in te delen. Er worden twee kantoorruimtes gecreëerd die ook te gebruiken zijn als vergaderruimtes. De huidige keuken is te klein en wordt vervangen voor een grotere keuken met bar. De jeugdsoos krijgt een aparte ingang en eigen toiletten.

Ook wordt het gebouw verduurzaamd. Het dak wordt geïsoleerd, er komt een nieuw ventilatiesysteem, nieuwe centrale verwarming en de elektronische installaties worden vervangen. Hierdoor krijgt het gebouw energielabel A en wordt een flinke energiebesparing verwacht.