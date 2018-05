FC Emmen dichtbij Eredivisie | Fotoserie

Door Jesper Langbroek

De wedstrijden tegen NEC Nijmegen voelden voor FC Emmen-trainer Lukkien op momenten als een bokswedstrijd. Na een galavoorstelling in eigen huis (4-0 winst) moest zijn ploeg in Nijmegen enkele harde klappen incasseren (4-1 verlies). “Maar in de sport gaat het er niet om hoe vaak je neer gaat, maar hoe vaak je opstaat”, zei Lukkien. Het is het motto waarmee FC Emmen dichterbij de Eredivisie is gekomen dan het in lange tijd was. De afgelopen drie seizoenen werden de play-offs wel behaald, maar de laatste finaleplek ligt alweer ver in het verleden. Zonder slag of stoot ging het niet, want in de tweede wedstrijd maakte Emmen het nog onnodig spannend.

Galavoorstelling

Na de overtuigende zege van donderdag in eigen huis stond Emmen met één been in de finale. Dat werd op de tribunes en in de kleedkamer uitbundig gevierd, maar de focus lag al snel op de tweede wedstrijd, drie dagen later. “We moeten niet denken dat we er al zijn. NEC ligt op het randje van de afgrond, maar we moeten ze er nog wel intrappen”, was getekend linksback Gersom Klok.

Mentale kracht

Juist die felheid ontbrak in de eerste tien minuten van de return. Waar Emmen in eigen huis zelf twee keer scoorde in de openingsfase, kreeg het in Nijmegen twee goals om de oren. De echte klappen kwamen vlak voor rust, toen Emmen door twee snelle goals met een 4-1 achterstand de kleedkamer in werd gestuurd. “Dat waren mokerslagen. Twee volle tikken op je kin. Dan is het beroep van trainer even niet leuk. Het zal ons toch niet gebeuren, dacht ik nog”, vertelde Lukkien. “Maar net als in het normale leven gaat het er om hoe je met een tegenslag omgaat. Juist op dat gebied hebben we als ploeg dit seizoen enorme stappen gezet. Met de mentale kracht zit het wel goed.” Dat bleek, want Emmen liet NEC niet verder komen en behaalde het ticket voor de finale.

Twintig jaar ouder

In de orkaan van emoties was Lukkien naar eigen zeggen in negentig minuten twintig jaar ouder geworden. Van 47 naar 67 jaar. Hij is dan bijna net zo oud als Dick Advocaat, de coach die donderdag tegenover hem staat. Met Sparta treft Emmen een moeilijke tegenstander. Lukkien: “Die ploeg heeft kwaliteit, maar ze vechten niet voor niets tegen degradatie. En wij vechten niet voor niets voor promotie. Ze gaan problemen met ons krijgen, dat kan ik je voorspellen. FC Emmen is dichterbij de Eredivisie dan ooit. Dat is een groot compliment voor iedereen binnen de club. Nu moeten we het afmaken. Na NEC moeten we ook Sparta over de rand duwen.”

In de wedstrijden tegen Sparta kan FC Emmen aanstaande donderdag en zondag voor het eerst promotie naar de Eredivisie afdwingen.