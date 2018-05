Duo komend seizoen aan het roer bij Hurry-Up

Remer is momenteel aan het revalideren van een kruisband operatie waar hij naar verwachting medio oktober hersteld van zal zijn. De 32-jarige handballer is tevens druk bezig om de HT4 trainerscursus af te ronden. Het duo Remer en Kremer zal gezamenlijk het technische beleid gaan realiseren en de nieuwe plannen verder vorm gaan geven. Er zal met een grotere selectie meer getraind worden en de jeugd krijgt meer de mogelijkheid om door te stromen.

Tim Remer maakte begin april zijn overstap naar de Zwartemeerse BENE-League deelnemer wereldkundig. Hij komt over van de Duitse Eerste Bundesliga club TuS N-Lübbecke. Remer kan, wanneer hij hersteld is van zijn blessure, uit de voeten op de linkerhoek en de opbouwposities. Manuël Kremer is sinds 2015 actief bij JMS Hurry-Up. In eerste instantie was hij actief doelman, daarna als assistent en keepertrainer. Sinds dit seizoen draagt Kremer mede zorg voor het technische beleid van de club.

De selectie van JMS Hurry-Up begint onder leiding van de nieuwe trainers op 16 juli aan de voorbereiding. De BENE-League begint op zaterdag 15 september.