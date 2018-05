Workshops realistisch fijnschilderen in Emmen

Art Partout Academie voor Realistische Schilderkunst geeft in het pand aan de Jules Verneweg 15 in Emmen gratis workshops op 17, 18 en 31 mei, 1, 2, 21, 22 en 23 juni en 13, 14 en 15 september.

Deelnemers krijgen tijdens de proeflessen informatie over de opleiding realistisch fijnschilderen, die in september start. De proeflessen duren ongeveer drie uur.

Aanmelden voor één van deze workshops kan telefonisch of per mail: 0573-459085, 06-53265028 of info@fijnschilderen.nl. Bekijk ook www.fijnschilderen.nl.