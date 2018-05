Presentatie van boek over Drenthe Marathon

Het boek Drenthe Marathon wordt donderdag 17 mei vanaf 16.00 uur gepresenteerd bij De Witte Olifant in Klazienaveen. Auteur van het boek is Jans Jagt uit Klazienaveen. Het eerste exemplaar wordt uitgereikt aan wethouder René van der Weide.

Het Drenthe Loopfestijn bestaat dit jaar 35 jaar. Jagt was sinds 1990 betrokken bij de organisatie. In het boek is veel aandacht voor de activiteiten tijdens het festijn, maar ook de jeugdloop en loopclinics komen aan bod.