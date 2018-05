Gesponsord door Natuurpark Moor-Veenland I Fotowedstrijd Grenzeloosveen

ZWARTEMEER/TWIST – Natuurpark Moor-Veenland - in Zuidoost-Drenthe en rondom het Duitse Twist, Geeste, Haren, Meppen en Wietmarschen - is het thuis van zeldzame dieren en planten. Elk seizoen heeft een bijzondere eigen charme en er is veel te ontdekken en te fotograferen. Daarom geeft het Natuurpark Moor-Veenland fotografen de kans om mee te doen aan een Duits-Nederlandse fotowedstrijd in het kader van het INTERREG VA-project ‘Grenzeloos veen’, het thema is dan ook #Grenzeloosveen. Professionals en amateurs kunnen een gooi doen naar de prijzen.

Foto’s uploaden kan tot en met 31 augustus op www.natuurpark-veenland.nl/foto . Op deze website kan tot en met 31 augustus door iedereen worden gestemd op de favoriete foto’s. De fotokeuze ligt volledig in handen van de fotografen. Voorbeelden zijn landschappen, close-ups en mensen of dieren in de natuur. Er zijn geen grenzen aan de fantasie van de deelnemers. Deelnemende foto’s kunnen gebruikt worden voor communicatiedoeleinden.De drie beste foto’s worden beloond met vouchers ter waarde van 150 euro, 200 euro en de allerbeste met 400 euro, bijvoorbeeld een waardebon voor alle winkels in Meppen (D) of een VVV, naar keuze van de winnaar.Meer informatie over onder meer het stemmen en de deelnamevoorwaarden staat op www.natuurpark-veenland.nl/foto