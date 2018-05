Fietspad bij Dalerpeel mét ledlampen

Het fietspad dat loopt van de Veenschapsweg bij Steenwijksmoer tot de Oranjestraat in Dalerpeel is gedeeltelijk voorzien van een nieuw wegdek en heeft daarnaast nieuwe verlichting.

Voor de verlichting van het fietspad is gekozen voor zogenaamde actieve markering. Dit betekent dat er ledlampen in het wegdek geplaatst zijn zodat het wegdek zelf licht geeft. De verlichting functioneert volledig op zonne-energie. In de gemeente Coevorden is het de eerste keer dat deze techniek is toegepast.

Het fietspad tussen Steenwijksmoer en Dalerpeel is een vaste fietsroute voor scholieren en wordt veelvuldig gebruikt door toeristen.