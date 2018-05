Feest in het Bargerveen | Fotoserie

Na afloop van het dauwtrappen was er een gezamenlijk ontbijt. De andere activiteiten van deze feestelijke dag begonnen een paar uur later in het Bargerveen bij Staatsbosbeheer in Zwartemeer. De hele dag door waren er verschillende activiteiten met muziek en typische lekkernijen waarbij de Duitse braadworsten en de Hollandse stroopwafels en de schaapskudde niet ontbraken.

Staatsbosbeheer organiseerde de familiedag als onderdeel van de Veenweek. Als thema was gekozen voor Natuurfeest, in samenwerking met studenten van NHL Stenden Hogeschool, opleiding Leisure Management, in Emmen.

De familiedag had dit jaar een extra feestelijke tintje vanwege het vijftigjarig bestaan van het Bargerveen als officieel natuurgebied.

Het doel van het Natuurfeest is het verbeteren van de verbinding tussen de Nederlandse en Duitse families op de landsgrens, op initiatief van Rijnland Instituut en de gemeenten Emmen en Coevorden.