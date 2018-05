E&O en Joop Fiege beëindigen samenwerking

Vorig jaar, bij de (terug)komst van Fiege, was er een ambitieuze wens: het behalen van de BENE-League. Al vroeg in het seizoen werd duidelijk dat wens de vader van de gedachte was. De selectie werd, mede door blessures, te smal. Maar was daarnaast kwalitatief niet in staat om serieus mee te doen om de prijzen. Het resultaat was een teleurstellende vijfde plaats in de reguliere competitie.

In de nacompetitie werd vervolgens maximaal gepresteerd met als uiteindelijke resultaat de derde plaats in de Eredivisie. Echter, het komende seizoen ondergaat de club bij de heren een gedaanteverwisseling. Door het vertrek, stoppen of een stap terug doen van een groot deel van de eerste selectie heeft de club een koerswijziging aangekondigd.

De wijziging is mede ingegeven door het kampioenschap en daarbij behorende promotie van het tweede herenteam naar de Eerste divisie en de landstitel voor het hoogte juniorenteam. De eigen opleiding wordt het speerpunt voor de toekomst. Zij vormen het komende seizoen dan ook voor een groot deel de basis voor het eerste herenteam.

Op zeer korte termijn hoopt de club de nieuwe technische staf voor zowel de eerste heren- en damesselectie bekend te maken.