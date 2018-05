Lezing huidkanker in Scheper Ziekenhuis

Huidkanker is een van de meest voorkomende huidziekten in Nederland en de meest voorkomende soort van kanker. Veel Nederlanders hebben een verhoogde kans op het ontwikkelen van huidkanker.

De verwachting is dat een op de vijf Nederlanders een vorm van huidkanker krijgt in zijn of haar leven. Reden genoeg voor Treant om de gehele maand mei voorlichting te geven over huidkanker en de bewustwording ervan te stimuleren.

Dit doet het dermatologieteam van Treant door op alle drie ziekenhuislocaties in Hoogeveen, Stadskanaal en Emmen een publiekslezing over huidkanker te organiseren. De publiekslezing op ziekenhuislocatie Scheper in Emmen is op donderdag 31 mei van 18.30 tot 20.00 uur. Dermatoloog Gerda van der Wier en physician assistent Esther Meijer vertellen over de soorten huidkanker, de behandeling van huidkanker en over het voorkomen van huidkanker. Uiteraard is er volop ruimte om vragen te stellen. Ook leren de aanwezigen hoe zij hun eigen huid kunnen controleren. Het is ontzettend belangrijk om huidkanker tijdig te ontdekken, omdat zo de kans op genezing groter is.

Aanmelden voor de publiekslezing kan via www.treant.nl/publiekslezing.