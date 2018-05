Heleen van Royen doceert op Drenthe College

/ASSEN Bestsellerauteur Heleen van Royen heeft woensdagmiddag in Drenthe College een lezing gegeven over haar film 'Het doet zo zeer'.

Daarin vertelt zij over haar dementerende moeder voor wie zij mantelzorger is. De lezing werd de studenten Zorg & Welzijn aangeboden vooruitlopend op de dag van de Verpleging op zaterdag 12 mei.

"Heeft jouw moeder je kwalijk genomen, dat je haar naar een verpleeghuis hebt gebracht?", vroeg een van de studenten. "De eerste dagen wel", antwoordde Van Royen. "Ze vroeg: 'wat heb je me aangedaan?', maar dat is langzaam weggeëbd. Ze is nooit boos op mij geweest." In antwoord op andere vragen vertelde de schrijfster, dat ze altijd een goede band heeft gehad met haar moeder. Ze wilde beslist niet dat zij euthanasie zou plegen, omdat ze haar vader al door zelfmoord had verloren. "Ik wilde niet dat allebei mijn ouders een einde aan hun leven zouden maken."

Verder vertelde Heleen de studenten van Zorg en Welzijn, dat zij zelf een psychose heeft gehad en zich daardoor goed kan verplaatsen in haar dementerende moeder. "Je hersens kunnen heel raar doen. Dat ik dat zelf heb meegemaakt, helpt zeker bij de verzorging van mijn moeder." Studentes Alinda en Patricia werken naast hun studie in verzorgingshuis Wester Es in Beilen. "We vonden het heel interessant om het verhaal van Heleen te horen. Wij zijn zelf verpleegkundigen, maar nu horen we het verhaal eens van de kant van de mantelzorger."