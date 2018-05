FC Emmen laat NEC kansloos | Fotoserie

EMMEN

In het eigen stadion De Oude Meerdijk zette FC Emmen donderdagmiddag in de halve finale van de play-offs met als inzet een ticket voor de Eredivisie een grote stap in de goede richting. NEC uit Nijmegen werd in de heenwedstrijd met liefst 4-0 aan de kant gezet door de ploeg van trainer Dick Lukkien. De beslissende return in Nijmegen is zondag aanstaande vanaf 14.30 uur.