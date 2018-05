Elze Alberts gaat lachend door het leven

Elze Alberts is 33 jaar en eigenaar van WhatElze! De Emmense is horecaprofessional en medeorganisator van het Kinder Kook Festival. Lees meer in deze Doorloper.

Een relatie?

“Ja, ik woon samen met mijn vriend Robin en onze Franse Buldog Django.”

Emmen betekent voor mij...

“Thuiskomen! Het is bijna onmogelijk om geen bekenden tegen te komen in het dorp. Wanneer ik dan weer een groetende bekende tegenkom terwijl ik op mijn fiets op weg ben naar mijn kantoor aan het Raadhuisplein, word ik daar erg blij van!”

Als ik de baas van Emmen zou zijn, dan...

“Zou ik meer gratis parkeerplekken aanbieden zodat mensen sneller de horeca en winkels bezoeken in ons centrum.”

Vroeger ging ik altijd stappen in...

“De Zwetser en Exodus. Tegenwoordig ben ik meer van het uitgebreid tafelen in restaurants met vrienden en familie en gezellige feestjes thuis.”

Als het Nederlands elftal wint, dan...

“Geniet ik van de saamhorigheid en foute oranje outfits!”

Ik weet nog goed wanneer en op wie ik voor de eerste keer verliefd was. Dat was...

“Telt snoepjesverkering ook? Ik had mijn hele basisschoolperiode verkering met een jongen uit het dorp Valthe, waar ik ben opgegroeid.”

De laatste keer dat ik goed gelachen heb, weet ik nog goed...

“Ik ga lachend door het leven, vandaar ook onze slogan ‘Hospitality with a Smile’. De laatste echte slappe lach was met een collega om wat onbenulligs. Bij ons op kantoor liggen we regelmatig in een deuk. Waar het om ging? Geen idee!”

En dat ik huilde ook...

“Vorige week liet ik nog een traantje bij een aangrijpende dramafilm. Echt huilen? Dat was toen mijn oma een paar jaren geleden overleed.”

Het beste boek dat ik ooit gelezen heb, is...

“Dan ga ik niet voor een boek, maar een hele reeks; de Serie Q van Jussi Adler-Olsen. Erg spannende boeken! Ik heb thuis een complete ‘familiebibliotheek’; alle gekochte boeken van familie worden bij mij bewaard en voor elke vakantie komen familie en vrienden langs om boeken te lenen!”

Je kunt me wakker maken voor...

“Een uitgebreid ontbijt met een tijdschriftje en goede koffie.”

Het eerste wat ik doe als ik na mijn werk thuiskom is...

“Omkleden! Sportkleding aan en door naar Fitsports of mijn joggingpak aan en met een goed glas wijn op de bank met mijn vriend en hond.”

Als ik niet in Emmen zou wonen, dan...

“Zou ik waarschijnlijk in Groningen wonen, een gezellige stad met oude stadskern en heel veel keuze aan restaurants.”

Ik zou graag de volgende persoon willen nomineren voor een lintje...

“Toevallig is mijn vader vorige maand geridderd, dus die heeft al een lintje. Hem sla ik daarom over ondanks dat hij het verdient! Ik kies mijn rechterhand Sanne Pebesma. Omdat ik bedrijfsmatig en privé niet zonder haar kan en ze een fantastisch mens is. Zij beschikt over de zelfde kwaliteiten die ik waardeer in mijn vader: betrokken, harde werker, bescheiden en ze geeft rust en vertrouwen.”

Wat ik vroeger wilde worden is...

“Ballerina en ‘restaurantmevrouw’.”

Wat ik uiteindelijk geworden ben, is...

“Ondernemer in de horecabranche, alweer acht jaar inmiddels. Mijn passie en liefde voor alles wat met horeca en gastvrijheid te maken heeft is uitgegroeid tot een evenementenbureau én horeca detacheringsbureau.”

Mijn hobby’s zijn...

“Sporten, lezen, koken, wijn & spijs, reizen en dan het liefst dit alles gecombineerd met leuke mensen en de zon.”

Hoogtepunten in mijn leven zijn er zeker, maar wat er echt uitspringt is...

“Privé zijn dit de reizen door bijvoorbeeld Azië en dan vooral die van vorig jaar die ik samen maakte met mijn vriend, vader en broer door Thailand. Zakelijk kies ik voor het tweedaagse bedrijfsfeest dat ik organiseerde ter ere van het 110-jarige bestaan van het bedrijf Harwig, vorig jaar. Prachtig om te zien dat waar je zo hard voor werkt zoveel vreugde brengt bij een grote groep mensen.”

Is er nog iets wat je wilt delen met de lezers van de ZuidOosthoeker?

“Op het moment ben ik samen met mijn compagnon Danielle Idema flink bezig met de laatste voorbereidingen voor het Kinder Kook Festival op 27 mei. Een fantastisch feel good festival voor het hele gezin op het prachtige Raadhuisplein in Emmen. Restaurants uit Emmen en omgeving gaan samen met de kinderen kokkerellen, terwijl de ouders kunnen borrelen bij de bar!”

