Bridgen voor KWF

Bridgeschool Drenthe organiseert in samenwerking met EBV een bridgedrive op 22 mei. De bridgedrive zal plaatsvinden in ’t Brinkenhoes aan de Mantingerbrink 140 in de Emmer wijk Bargeres. De helft van het inleggeld zal ten goede komen van KWF kankerbestrijding.

Ook kunnen die avond vrije giften gedaan worden. De drive bestaat uit zes ronden en start om 19.30 uur. De kosten voor opgave zijn 7,50 euro per paar, maar individueel aanmelden kan ook. De wedstrijdleiding is in handen van Jan Derks. Aanmelden kan per mail: bridgeschooldrenthe@gmail.com en per telefoon: 06-40209884.