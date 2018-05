Wildlands Foto van de Week - 19

Of is het er toch eentje? Met drie koppen? Erg grappig gedaan. Het zorgt ervoor dat je net even wat langer naar de foto kijkt. Een sterke compositie!

Ook meedoen?

Iedere week mogen parkbezoekers één foto per inzender sturen naar foto@wildlands.nl. De foto van de weekwinnaar wordt de week erop groot afgebeeld in de ZuidOosthoeker. Winnaars worden in die week ook via de social mediakanalen bekendgemaakt. Een foto insturen voor de eerstvolgende krant kan tot iedere vrijdag, 23.59 uur. Stuur ook uw naam en woonplaats mee.