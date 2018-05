De SP organiseert maandag 14 mei een thema-avond over kernenergie in Emmen met onder andere SP Tweede Kamerlid Sandra Beckerman en Hubertus Zdebel lid van de Duitse Bundestag voor Die Linke.

De bijeenkomst vindt plaats in De Meerstede aan de Nijkampenweg 73 in Emmen. De zaal gaat om 19.30 open, aanvang is 19.45. Toegang is gratis.