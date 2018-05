Op 12 en 13 mei is het Nationale Molendag, het belangrijkste molenevenement van Nederland. Dit jaar is het thema: 'Ontmoet de molenaar!'.

Voor kinderen is er op De Bente in Dalen een speurtocht en kunnen zij kleurplaten kleuren. Ook in Dalen, op molen Jan Pol, is er het kampioenschap molenspel spelen.

Op De Heidebloem in Erica is een verhalenverteller actief. Daarnaast is er een rondleiding en een expositie.