Morgen sportief feest bij NKvvProtos

Door Klaas Veldhuis

In het seizoen 2003 is de samenwerking op bestuurlijk niveau gestart. In het seizoen 2004-2005 werd dit formeel gemaakt, door een autonoom jeugdbestuur te stichten, welke volgens een nieuw opgesteld beleidsplan te werk gaat. De jeugd ging vanaf dat moment verder onder de naam NKvvProtos.

Naast veldvoetbal, hebben er ook veel zaalcompetities plaats gevonden, waar teams van NKvvProtos aan mee hebben gedaan. De samenwerking heeft beide verenigingen goed gedaan en er zijn in die vijftien jaren al vele kampioenschappen gevierd. Daarnaast is er al die jaren ook een activiteiten commissie die naast de vele wedstrijden diverse activiteiten organiseert voor alle leeftijden. NKvvProtos is voor begeleiding en leden meer dan alleen voetbal.

Jubileumdag

Om dit heugelijke feit onder de aandacht te brengen, heeft een jubileumcommissie een feestelijk programma opgesteld voor de leden van NKvvProtos. Op donderdag 10 mei is het sportpark van NKVV in Dalerpeel het toneel van een sportief feestje.

De dag wordt rond 9.00 uur geopend door de voorzitter van NKvvProtos, de heer Roel Kreeft. Daarna is het gelijk tijd voor actie. Niemand minder dan freestylekampioen Rowdy Heinen zal de aanwezige leden, begeleiding en sponsoren een demonstratie geven van zijn freestylekunsten. Heinen is in de frystyle voetbalwereld geen onbekende. In 2016 deed hij succesvol mee aan de wereldkampioenschappen in Londen. Daarnaast is hij onder meer te bewonderen in commercials van de UEFA Champions league.

Meerkamp

Rond 9.30 uur start de meerkamp, welke bestaat uit allemaal onderdelen die met voetbal te maken hebben. Uiteraard is een clinic van Rowdy Heinen inbegrepen, speelt men levend tafelvoetbal en kan men zich opmaken voor rokken voetbal. Bij diverse onderdelen speelt men naast het sportieve ook nog voor persoonlijke prijzen. De activiteiten duren tot ongeveer 13.30 uur en tijdens dit jubileum evenement is er voor iedere deelnemer uiteraard eten en drinken aanwezig. Als herinnering aan deze sportieve dag ontvangen de deelnemers een mooie herinnering mee naar huis.