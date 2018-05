Bundeling van krachten aan de Vaart

Door Kristian Elders

De officiële opening is op donderdag 17 mei vanaf 14.00 uur. Bezoekers kunnen die dag tot 17.00 uur terecht in het verbouwde pand tijdens een open dag. Alle organisaties zijn trots op het resultaat. Dat weet medewerker Anita van der Struik van de Toegang te melden tijdens een gesprek op de eerste verdieping. Het pand is van de Nieuw-Amsterdamse Lien Wubs, die net als wethouder Robert Kleine van de partij is bij de opening. Het onderkomen had volgens Wubs voorheen een winkelfunctie. Later werkte er een schoenmaker en de eerste verdieping was een woning.

Het nieuwe kantorenpand voor zorggerelateerde organisaties is sinds medio maart in gebruik. Sedna is een organisatie voor onder meer algemeen maatschappelijk werk en de Toegang is een toegangsloket voor hulp en ondersteuning dichtbij. Icare is een thuiszorgorganisatie en Tangenborgh levert bijvoorbeeld wijkzorg. De lijntjes zijn kort in het nieuwe onderkomen. Dat onderschrijven Van der Struik, pedagogisch medewerker Mirjam Assen namens Sedna en wijkverpleegkundige Allard Donker van Tangenborgh.

"Onze samenwerking is sterker geworden", zeggen zij. "Alles komt hier samen en daar zijn we blij mee! Mensen komen hier binnen en kunnen informatie krijgen van meerdere organisaties. Ze hoeven niet meer van loket naar loket. Ook kunnen wij als organisaties onderling beter en sneller sparren hier op de werkvloer." Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat een eenzame oudere aanklopt om naar de dagbesteding te gaan. Een buurtwerker of maatschappelijk werker van Sedna kan dan anticiperen en met hem of haar naar plaatselijke activiteiten gaan zodat dagbesteding niet nodig is. Donker: "We weten nu als organisaties meer van elkaar."

Het verzorgingsgebied van de organisaties in het pand in het Tweelingdorp staat bekend als De Velden. Tot dat werkgebied behoren dorpen als Nieuw-Amsterdam, Veenoord, Zandpol, Schoonebeek en Erica. Het pand heeft een gezamenlijke kantine, die ook te gebruiken is voor vergaderingen. Creatievelingen kunnen een naam bedenken voor het pand. Het inleveren van een idee - compleet met onderbouwing, naam en telefoonnummer - kan in het nieuwe onderkomen van de vier organisaties. Mailen naar develden@detoegangemmen.nl kan ook. Dit kan uiterlijk maandag 14 mei. De inzender met dé naam krijgt een presentje op de open dag.