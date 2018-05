Amateurkunstprojecten gezocht

De maand juni is landelijk uitgeroepen tot Maand van de Amateurkunst. De Kunstbeweging organiseert in deze maand het Lokaal Talentfestival op 16 juni in het Atlas Theater.

De wethouder van cultuur Robert Kleine reikt daar twee Amateurkunstprijzen uit die bestemd zijn voor lokale projecten op het gebied van de amateurkunst. Met deze prijzen wil de gemeente nieuwe projecten stimuleren tussen verenigingen en amateurkunstenaars uit Emmen. Projecten waarbij nieuwe samenwerkingen zijn ontstaan of waarbij een nieuwe doelgroep bereikt zijn kunnen worden aangemeld. Deze criteria zijn bepalend om in aanmerking te komen voor de prijs.

Greetje Kuipers van De Kunstbeweging organiseert de Maand van de Amateurkunst in Emmen: “Iedereen die bezig is met bijvoorbeeld muziek, schilderen, dansen, beeldhouwen, fotograferen of zingen in een koor doet aan amateurkunst. Met deze prijzen willen we nieuwe initiatieven stimuleren. Het interessantste initiatief van het afgelopen jaar krijgt een extra impuls met deze prijs van duizend euro. Overigens hoeft de winnaar geen officiële vereniging of stichting te zijn, ook een informele groep kan in aanmerking komen.”

Sinds 2016 is er ook een jongerenprijs. Iedere groep jongeren die een nieuwe activiteit bedenkt of uitvoert kan zich aanmelden. “Dat mag van alles zijn; een festival organiseren, een pop-collectief opzetten, een pop-up galerie of een muzikale samenwerking aangaan. De jongerenprijs bedraagt vijfhonderd euro die besteed moet worden aan verdere ontwikkeling”, aldus Kuipers.

Aanmelden

Projecten kunnen genomineerd worden door ze aan te melden met motivatie. Mailen kan naar greetje.kuipers@dekunstbeweging.nl. Verdere informatie staat op: www.maandvandeamateurkunst.nl.