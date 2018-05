SVV'04 wil meer vrijwilligers

Voorzitter Jos van Hees: “We hebben geïnventariseerd voor welke taken binnen de vereniging meer handen gewenst zijn. De taken die verricht worden zijn erg divers. Daardoor is er voor ieder lid dat zijn of haar steentje wil bijdragen wel een klus naar wens. We kijken vooral naar de talenten en interesses van geïnteresseerden en zoeken daar een passende taak bij.”

De preses vervolgt: “Iedereen heeft het druk, maar iets doen voor jouw verenging hoort er bij. Onze vraag zal niet zijn wie er wat wil doen, maar wat men wil doen. Voor iedereen is wel iets te bedenken.”

Volgens het bestuur van SVV’04 worden tussen 15 mei en 15 juni zoveel mogelijk leden persoonlijk benaderd om meer voor de fusieclub te gaan betekenen.