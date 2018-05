Reünie bij voetbalvereniging Emmen

In 1985 trad voetbalvereniging Emmen toe tot het betaald voetbal. Vanwege financiële en organisatorische redenen werd de betaalde afdeling in 1988 zelfstandig. Sindsdien heeft vv Emmen een eigen eerste team dat thans in de zondag eerste klasse speelt.

Het idee ontstond om voor iedereen die sinds 1988 bij het vlaggenschip betrokken is geweest een reünie te organiseren. De datum van de reünie is zaterdag 2 juni vanaf 20.00 uur in het clubgebouw van voetbalvereniging Emmen. Deelname kost 10 euro en opgeven kan uiterlijk 25 mei via reunie@vvemmen.nl, onder vermelding van naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en aantal personen.

Meer informatie over betaling vooraf: bel Jaap Verhoef (06-28966359) of stuur een mail naar reunie@vvemmen.nl.