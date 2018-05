DSM-medewerkers ruimen zwerfafval op

Medewerkers van DSM in Emmen hebben dinsdag zwerfafval op en rondom het Emmtec terrein opgeruimd. De gemeente Emmen ondersteunde de ludieke actie en had afvalzakken en knijpers beschikbaar gesteld.

De opruimactie is de start van een breder duurzaamheidsinitiatief van DSM in Emmen waarin duurzaamheid en verantwoordelijkheid nemen voor de omgeving centraal staan. Edith Romp, Site Manager DSM Emmen: “Ik ben trots op mijn collega’s die nu ook op deze manier de handen uit de mouwen steken en betrokken zijn bij de omgeving en het milieu. Zwerfafval opruimen is een van de concrete initiatieven die we starten om de duurzame zorg voor de leefomgeving van DSM in Emmen, het Emmtecc terrein en bewoners in de omgeving verder te versterken.”

In de komende maanden start DSM in Emmen meer acties die bijdragen aan veiligheid, gezondheid, milieu en duurzaamheid in de omgeving, zowel binnen als buiten de poort. In 2009 werd DSM eigenaar van de fabriek voor de productie van kunststoffen in Emmen.