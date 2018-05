Bijzonder medicatietraject voor behandeling kanker

„Meestal stopt ‘het volgen van’ kankermedicatie na de bereiding door de apotheker en vóór de daadwerkelijke toediening van de medicatie aan de patiënt”, aldus een woordvoerder van de zorggroep. „Kankermedicatie - ook wel cytostatica of chemotherapie genoemd - kan bij verkeerd gebruik leiden tot ernstige schade bij de patiënt. Ziekenhuizen besteden daarom veel aandacht aan een kwalitatief goed en veilig proces.”

Zo werken behandelende dokters en apothekers samen in één digitaal systeem om per patiënt te registeren welke kankermedicatie wordt voorgeschreven en bereid. Treant besloot recent om óók de verpleegkundige op de afdeling (degene die de kankermedicatie uiteindelijk toedient aan de patiënt, red.) te betrekken in dit systeem. Zo wordt ook de laatste handeling in het medicatieproces vastgelegd en de kans op een verkeerd gebruik van kankermedicatie enorm verkleind.

De toediening aan de patiënt werkt via een cascade: de verpleegkundige kan de medicatie pas aan de patiënt geven als de apotheker deze in het systeem groen licht heeft gegeven. Vervolgens geven twee verpleegkundigen in het systeem aan dat de, en welke, medicatie ook daadwerkelijk is toegediend aan de patiënt.