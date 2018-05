Begin mei begint het zeker te kriebelen bij LTC Emmen, want het 65e Intersport Dr. van Leeuwentoernooi komt nu echt dichtbij. Toernooidirecteur Arjan Romp beleefde vorig jaar zijn vuurdoop.

Door Kristian Elders

Het Nationaal Ranglijst Toernooi (NRT) met vier sterren op de fraai gelegen Emmer gravelbanen begint donderdag 17 mei om 12.00 uur. Max Houkes uit Sleen is oud-lid van LTC Emmen en plaatste zich als twintigste voor het Dr. van Leeuwentoernooi. Verder maken bijvoorbeeld de broers Jarno en Sander Jans uit Roden hun opwachting op het hoogste niveau. Bij de dames is de Emmense Annelou Nab opnieuw van de partij. De kwalificaties voor het felbegeerde hoofdtoernooi beginnen overigens dinsdag 15 mei om 13.00 uur. Het hoofdtoernooi bestaat uiteindelijk uit 32 spelers en de grote eindstrijd is op maandag 21 mei.

Emmenaar Arjan Romp kent de feiten van het Dr. van Leeuwentoernooi en hij weet dat de historie fraai is. Dat is ook niet zo gek omdat de 65e jaargang alweer voor de deur staat. De 43-jarige Romp beleefde een volgens eigen zeggen fantastische eerste editie als toernooidirecteur. De opvolger van eeuwig toernooidirecteur Harry Lassche weet dat er al heel wat toppers op bezoek zijn geweest bij de Lawn Tennis Club Emmen. “Natuurlijk heb ik veel gepraat met mijn voorganger, maar ik wil het wel op mijn eigen manier doen”, vertelt Romp tijdens een telefonisch interview. “Dit toernooi moet goed zijn voor de club, maar we willen ook leuke dagen bieden voor de jeugd en daarnaast toptennis toegankelijk maken.”

Naast het hoofdtoernooi houdt LTC Emmen een open toernooi. En dan kan het zomaar zijn dat een jonge tennisser staat te spelen op de baan naast bijvoorbeeld publiekstrekker Boy Westerhof, waarmee Romp nog in gesprek is. Het open toernooi start dinsdagavond 15 mei om 18.00 uur.

De finaledag voor wat betreft het hoofdtoernooi begint op 21 mei om 11.00 uur met de eindstrijd van het dames enkelspel. De finale van het heren enkelspel start om 13.00 uur en tegelijkertijd wordt ook de finale van het damesdubbel gespeeld. Het toetje is vanaf 15.00 uur de eindstrijd van het heren dubbelspel. “Dat is altijd amusement en aanvallend spektakel ten top”, verzekert Romp alvast.

De tribunes langs het centre court zijn voor de aanstaande editie vernieuwd met stoeltjes uit het stadion van FC Emmen. “Vorig jaar zagen zeker 650 liefhebbers de herenfinale”, weet Romp.

Meer informatie over het Dr. van Leeuwentoernooi staat op www.facebook.com/vanleeuwentoernooi