Heren Bedrocks verliezen van koplopers

Het Emmer honkbalteam dat is samengesteld uit spelers van het voormalige herenteam en het eerste juniorenteam, lijkt wat scherpte te missen waardoor bijvoorbeeld veldfouten ontstaan. Toch toonde het team karakter en knokte zich van een 4-16 achterstand terug naar 8-16 zodat geen zeven, maar negen innings gespeeld moesten worden.

Tweede

Het tweede honkbalteam speelde thuis tegen koploper Hickory uit Winterswijk. Het kwaliteitsverschil zat hem zondag met name in het werpen, vooral in de eerste drie innings. De werper van de gasten was een klasse beter, waardoor de Emmenaren aan slag weinig in te brengen hadden. Verdedigend was er bij Bedrocks met name in het infield een behoorlijk aantal errors te noteren. Het outfield daarentegen was goed op dreef met drie mooie vangballen. Halverwege de wedstrijd was de achterstand al opgelopen tot 0-11. Toch gaf de thuisploeg niet op, vooral niet toen er een werper voor Hickory op de heuvel kwam met wat mindere snelheid. Uiteindelijk kon er nog zeven keer gescoord worden. De Bedrocks verdediging was inmiddels ook op orde waardoor een acceptabele 7-11 nederlaag tegen de koploper kon worden geïncasseerd.

Pupillen

De pupillen speelden zaterdag de derde wedstrijd van het seizoen thuis tegen de Blue Devils uit Meppel. De gastspelers kwamen met een jonge ploeg en begonnen goed aan slag met als resultaat het eerste punt van de wedstrijd. De Bedrocks reageerden hierop met een sterke slagbeurt waarbij gelijk de voorsprong werd gepakt door twee keer de thuisplaat te passeren. Door het enthousiasme in de ploeg kwam het mooiste honkbal in de jeugdige spelers naar boven.

Verdedigend maakte Jamie Veltman in één actie twee uit op het eerste honk. Daarnaast wist Vincent Ester in het linksveld met twee keer een vangbal de aanval van de tegenstanders in de kiem te smoren. De tegenstanders uit Meppel kwamen dan ook niet verder dan twee punten. Bij de Bedrocks ging de teller door tot zeven met als hoogtepunt de homerun van Maikel Bonkestoter. In combinatie met het prachtige weer en de goede sfeer hebben de pupillen een heerlijke honkbaldag achter de rug.