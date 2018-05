FC Emmen ontvangt donderdag NEC

De winnaar van de halve finale in de play-offs tussen FC Emmen en NEC Nijmegen moet in de finale om een plaats in de eredivisie aantreden tegen de winnaar van het duel tussen FC Dordrecht en eredivisionist Sparta Rotterdam.

De finale staat donderdag 17 en zondag 20 mei gepland. Komende donderdag - 10 mei - begint in het Emmer stadion De Oude Meerdijk het tweeluik tussen FC Emmen en NEC. Aanvang van de wedstrijd is 14.30 uur. De return in Nijmegen is op zondag 13 mei.

De balie van De Oude Meerdijk is dinsdagavond 8 mei open van 17.00 tot 20.00 uur om kaartjes te kopen voor het duel met de Nijmegen Eendracht Combinatie. Ook kunnen seizoenkaarten worden aangeschaft.