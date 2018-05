De Hooimijt viert de lente

De bezoekers van de zorgboerderijen in Weerdinge, één van de locaties van zorggroep de Hooimijt, vierden vorige week het begin van de lente. Dat deze ze door een nieuwe stal te bouwen voor de boerderijdieren.

Zorggroep de Hooimijt biedt dagbesteding aan ongeveer honderddertig ouderen met geheugenproblemen in vier locaties binnen de gemeente Emmen. De bewoners koken samen en verzorgen onder meer de dieren. De bestaande stal was hoognodig aan vervanging toe en voor de bewoners was het timmeren, zagen en sjouwen een leuke manier om lekker bezig te zijn.

De Hooimijt-bezoekers kregen vanzelfsprekend ondersteuning van het zorgteam maar leverden zelf een forse bijdrage aan de nieuwe stal, naar tevredenheid van Hooimijt-directeur Sinie Fischer.