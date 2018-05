Boeddhabeeld siert oude zoo

Zondag kreeg het beeld – dat Urban Buddha heet – van twee meter hoog zijn definitieve plek op de rotsen tegenover het Museum van Hedendaagse Tibetaanse Kunst in het Rensenpark. Het houten beeld behoudt deels zijn natuurlijke houtkleur en wordt deels geschilderd in de kleuren van de omringende natuur. De komende dagen wordt nog aan het beeld gewerkt door Tashi Norbu en zijn team.

Met dit beeld wil kunstenaar Norbu een boodschap van milieubewustzijn uitdragen aan de wereld. Norbu heeft eerder een ‘Urban Buddha’ van zes meter hoog gemaakt in Chicago in de Verenigde Staten. Dit beeld was gemaakt als protest tegen de ontbossing in het Amazonegebied en Tibet. Tibet is het land van herkomst van Tashi Norbu.

Tashi Norbu is met zijn museum en kunstwerken in het Rensenpark gevestigd. Karin Siebring was begin dit jaar met haar Ka’s Design genomineerd voor de Emmer Cultuurprijs.