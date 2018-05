Veste Senioren Zangfestival in Coevorden

In de Coevorder hervormde kerk wordt zaterdag 12 mei de 34e editie van het Veste Senioren Festival gehouden.

Dit jaar doen acht koren mee: Avondklanken uit De Krim, Mensana uit Hardenberg, Alzando uit Emmen, Zanglust uit Schoonebeek, Zang en Vriendschap uit Gramsbergen, Octivia uit Nieuw-Amsterdam en Veenoord, ZZZ uit Ommen en het Dingspelkoor uit Sleen.

De juryleden Hanneke Vroling-Dinkla en Jan Kamphuis beoordelen de zangprestaties ook dit jaar. De presentatie is deze middag in handen van Maartje van der Linde. De toegang is gratis voor leden van de koren, niet-koorleden betalen 3 euro entree.

Het festival begint om 13.30 uur.