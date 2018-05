Toch gratis toegang bij bevrijdingsfestival Emmen

De organisatie is in handen van de lokale horeca. Die besloot vrijdagavond om bezoekers 5 euro entree te laten betalen. Dit was onder meer nodig in verband met de veiligheid, berichtte de organisatie op haar facebookpagina. Ook werd de leeftijdsgrens op minimaal 16 jaar gesteld.

Dit besluit zorgde voor veel verbazing en teleurstelling onder mogelijke bezoekers. Ook de politiek liet van zich horen. Onder meer Wakker Emmen en de PvdA spraken hun verbazing uit. Zij snappen niet dat maandenlang werd gezegd dat het om een gratis festival zou gaan en dat dit nog geen 24 uur van te voren werd veranderd.

Een bevrijdingsfestival hoort gratis te zijn, aldus beide collegepartijen. Zij vroegen opheldering van het college. Naar aanleiding van deze druk ging de organisatie overstag en werd zowel de leeftijdgrens als het entreegeld geschrapt.