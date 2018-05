Weiteveense Boys verliest kansloos

Weiteveense Boys had donderdagavond had niet veel in te brengen en Protos uit Steenwijksmoer won dan ook verdiend in Weiteveen met liefst 0-4.

Met name de eerste helft stond Weiteveense Boys onder druk en mocht het van geluk spreken dat het nog maar 0-2 was. Protos creëerde namelijk veel kansen, maar was in de afronding niet echt gelukkig. Nadat Bram Mittendorff Protos op 0-1 gezet, had was het na een half uur spelen Robin Soppe die doel trof (0-2).

Na rust nam Protos wat gas terug, maar na zeventig minuten spelen legde Bart Reinink een corner bij de tweede paal waardoor de mee opgekomen Michel Soppe de 0-3 kon binnenkoppen. Tien minuten erna legde de jeugdige Bram van der Veen de bal klaar voor Jasper Stroeve, die met een strak schot de eindstand op 0-4 bracht. Daar waar Weiteveense Boys als los zand oogde, voetbalde Protos deze avond als een hecht team.