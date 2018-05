Pinnen voor de longen

In de week van 14 tot en met 19 mei is de collecte van het Longfonds. Meer dan 30.000 collectanten gaan dan op pad met maar één doel: geld ophalen voor de strijd tegen longziekten. Ook in Emmen komen de collectanten van het Longfonds langs. En betalen kan met de pin.

Veel mensen herkennen de situatie: geen geld in huis. Bij het Longfonds hebben ze daar wat op bedacht: de digitale collectebus vullen via de pin. Het Longfonds zet de nieuwe bussen voor het eerst in: andere goede doelen hebben de bus de afgelopen tijd al succesvol gebruikt. De nieuwe manier van collecteren is veilig en anoniem.