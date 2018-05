E-bikespecialist Stella opent met ingang van vrijdag 4 mei een nieuw E-bike testcenter in Emmen. Het Nunspeetse fietsenmerk opent aan de Houtweg 102a in de wijk Emmerhout.

“Het winkelpand heeft een mooie centrale ligging en de omgeving leent zich perfect voor het maken van een proefrit op een e-bike”, zegt woordvoerder Johan Makaske van Stella.

Het nieuwe E-bike testcenter wordt op zaterdag 12 mei officieel geopend. Daarbij pakt Stella flink uit, want van 10 tot en met 12 mei worden er goodiebags uitgedeeld aan alle bezoekers die een Stella e-bike ervaren door het maken van een vrijblijvende proefrit. Daarnaast maken bezoekers kans op een gratis e-bike door een coupon in te vullen en deze voor zaterdag 12 mei - 14.00 uur - in te leveren in de vestiging van Stella Emmen. Na 14.00 uur is er een loting en wordt de winnaar direct wereldkundig gemaakt.

Het nieuwe E-bike testcenter in de Vlinderstad heeft een oppervlakte van ruim 160 vierkante meter. Klanten kunnen in de omgeving de elektrische fietsen van Stella testen, maar kunnen ook terecht voor e-bike service. In het nieuwe E-bike testcenter staan zes dagen per week e-bike specialisten klaar om klanten op weg te helpen.