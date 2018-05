Kinepolis start voorverkoop Star Wars Story

EMMEN

May the fourth be with you! Vannacht, op 4 mei is Kinepolis gestart met de voorverkoop van SOLO : A Star Wars Story. Stap aan boord van de Millennium Falcon en reis naar een 'galaxy far, far away'. Volg het verhaal van de iconische Star Wars-held Han Solo en ieders favoriete Wookiee Chewbacca, vóór de avonturen die in Star Wars: A New Hope plaatsvonden.