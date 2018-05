Grote namen snel uitverkocht in Atlas

De kaartverkoop voor het nieuwe seizoen van het Atlas Theater is eind vorige maand van start gegaan. Het theater zat na de eerste dag al op het dubbele aantal verkochte kaarten in vergelijking met vorig jaar.

Guus Meeuwis staat met stipt op nummer één en was binnen enkele minuten al uitverkocht in de voorverkoop. Op nummer twee staat Bert Visscher met maar liefst vier uitverkochte voorstellingen gevolgd door Youp van ’t Hek met twee uitverkochte voorstellingen. Ook Jan Smit en Brigitte Kaandorp zijn in de top 5 te vinden.

Machteld van der Werf, manager van het theater, gooit de goede start op de diversiteit van de programmering. “Naast de grote namen in de genres cabaret en muziek, zie je dat de interesse van het Emmense publiek heel breed is. Zo staan de musical Evita, de theatershow van Arjen Lubach en de familievoorstelling ‘Sneeuwitje en een stuk of zeven dwergen’ ook in de top 10 van verkoop.”

Uitmarkt

Tijdens de Uitmarkt, die wordt gezien als de opening van het culturele seizoen, organiseert het theater ook diverse optredens zoals ‘Top 2000 Live’. Die optredens zijn ook komend seizoen in het theater te zien.