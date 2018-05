Gezocht: ‘Drentse Startup van het jaar 2018’

De zoektocht naar ondernemend toptalent uit de Provincie Drenthe is begonnen. “Wij zijn opzoek naar startende ondernemers die bezig zijn om vanuit Drenthe baanbrekende innovaties naar de markt te brengen”, aldus Niels Palmers, organisator Drentse Startup.

De ‘Drentse Startup van het jaar’ moet helpen om net dat positieve duwtje in de juiste richting te geven. “Als iemand vanuit de Drenthe Valley bezig is om de nieuwe Wi-Fi, Bluetooth of Catawiki uit de grond te stampen dan wil je deze ondernemers natuurlijk een extra duwtje geven. Dat doen wij met de Drentse Startup”.

De winnaar van vorig jaar is Bakschik Martirosian. Hij vertelt: “Het winnen van de ‘Drentse Startup 2017’ heeft mij enorm geholpen om mijn bedrijf te laten groeien. Het helpt je om met klanten, investeerders en de media in contact te komen.” Hij richtte BMTEC op. Het bedrijf uit Emmen produceert jaarlijks meer dan twee miljoen kunststof onderdelen en halffabricaten voor de maakindustrie.

Bedrijven jonger dan vijf jaar oud kunnen zichzelf tot 14 mei aanmelden als deelnemer voor de startup-competitie. Daarna komt een selectiecommissie samen om de plannen te beoordelen. Hieruit wordt een eerste selectie gemaakt. Gevolgd door de twee finalisten die op donderdag 7 juni voor 150 bezoekers tegen elkaar strijden om de prijzenpot van 2.500 euro en de titel: ‘Drentse Startup van het jaar 2018’. Aanmelden kan via www.drentsestartup.com/aanmelden-deelnemer/.