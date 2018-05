Dyna Leeuwarden wint Die Hard bokaal

Recent vond het jaarlijkse Die Hard rolstoelbasketbaltoernooi plaats in de Emmer sporthal Angelslo. Dit rolstoelbasketbaltoernooi werd voor de vierde keer georganiseerd door Stichting Rolstoelbasketbal Emmen, in samenwerking met EBV Mustangs.

Het toernooi werd geopend door burgemeester Eric van Oosterhout. Uit de gesprekken bleek al snel dat Van Oosterhout de gehandicaptensport een warm hart toedraagt.

Vanuit het hele land streden vijf teams om de Die Hard bokaal 2018. Deze teams spelen in de normale competitie op verschillende niveaus, van eredivisie tot de C-divisie. Dit nam niet weg dat er best spannende wedstrijden te zien waren. Het in de C2-divisie uitkomende rolstoelbasketbal team van EBV Mustangs eindigde dit jaar op de vijfde plaats. De kampioen van seizoen 2016/2017 in de C2-divisie toonde wel haar inzet, maar kon helaas niet op tegen de op hoger niveau spelende andere teams.

De finale werd een zeer spannende wedstrijd tussen Dyna Leeuwarden en ISV Hengelo. Het team uit Hengelo had in het begin nog een kleine voorsprong opgebouwd, maar geleidelijk kwam Dyna Leeuwarden terug. Met een eindspurt versloeg Dyna Leeuwarden uiteindelijk het team van ISV Hengelo met één punt verschil (24-23). Dyna Leeuwarden werd daardoor voor de tweede keer de terechte winnaar van de Die Hard-bokaal.