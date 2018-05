Drukke heropening Aldi door wethouder Zwiers

COEVORDEN

De eerste klanten stonden donderdagmorgen al vroeg verwachtingsvol in de rij voor de feestelijke heropening van de Aldi-vestiging aan het EDS-plein in Coevorden. “Verbazend druk is het al vanochtend. De winkel is erg mooi geworden. Goede sfeer en overzichtelijk. Het personeel kan trots zijn”, aldus wethouder Jan Zwiers vanochtend.