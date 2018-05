Saar aan Huis biedt ouderenzorg op maat

Regio

Ouderenzorg op maat Saar aan Huis heeft sinds deze maand een vestiging voor de gemeenten Westerveld Steenwijkerland, De Wolden, Meppel, Staphorst en Hoogeveen. Saar aan Huis is een organisatie die ouderen allerlei vormen van hulp biedt om zo prettig mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. Saar aan Huis is een franchise-organisatie met 25 vestigingen in heel Nederland. Saar aan Huis is vijf jaar geleden gestart in de omgeving van Haarlem. Sindsdien hebben veel ouderen de hulp in geroepen van een Saar. Het kan gaan om licht huishoudelijk werk, persoonlijke verzorging, begeleiding bij doktersbezoek, maar ook om een spelletje te doen of te helpen bij de administratie. De naam ‘Saar aan Huis’ is een knipoog naar het oude televisieprogramma Swiebertje, waarin Juffrouw Saartje de hulp van de burgemeester is. Ouderen krijgen altijd hulp van dezelfde ‘Saar’, die ze zelf uit een aanbod van verzorgers kunnen kiezen. Liesbeth Meijer is verantwoordelijk voor Saar aan Huis regio Meppel. Zij wil graag een bijdrage leveren aan het welzijn van ouderen met hoogwaardige en persoonlijke ondersteuning.