Hoogeveenvervoert komt in actie voor een rolstoelauto

Het is al lange tijd een wens van Hoogeveenvervoert om ook rolstoel gebonden mensen te kunnen vervoeren. De realisatie daarvan is een stuk dichterbij gekomen nu zich een buitenkans aandient. ‘Wij hebben onverwacht een goede tweedehands rolstoelauto tegen een aantrekkelijke prijs aangeboden gekregen van Rieks Fieten (van de dakpannenhandel). Nu moeten we alleen nog aan het benodigde geld zien te komen’, aldus Thom de Bont, voorzitter van de nieuwe stichting Vrijwilligersvervoer voor minder-mobielen, waaronder Hoogeveenvervoert valt.

‘Met de eigen auto’s van de chauffeurs kunnen we geen rolstoel gebonden personen vervoeren, want een rolstoelauto hebben wij niet’, zegt De Bont. ‘Maar daar kunnen we nu verandering in brengen.’ De vrouw van Rieks is onlangs overleden. Door de ritjes met hun rolstoelauto heeft zij, ondanks haar ziekte, de laatste jaren toch nog wat van het leven kunnen genieten. In gedachtenis daaraan wil Rieks dat de auto persé voor rolstoelers behouden blijft. Hij zou de auto wel zelf kunnen blijven rijden, maar hij kan het niet over zijn hart verkrijgen de lift eruit te slopen.

Goed nieuws

Dit is volgens De Bont goed nieuws voor thuiswonende rolstoelers, die de faciliteiten missen waarover de bewoners van verzorgingstehuizen wel kunnen beschikken. ‘Ook het WMO-vervoer is voor de ‘thuiswoners’ niet altijd de oplossing. Recreatief vervoer bijvoorbeeld is daarvan uitgesloten.’ Met de rolstoelauto kunnen ze er wel op uit. Deze aangepaste auto biedt plaats aan twee rolstoelen, waarvan, heel bijzonder, er één naast de bestuurder staat. ‘Dubbel genieten dus en er kunnen ook nog eens twee begeleiders mee’, vertelt een blije De Bont. De stichting is bezig met een donatieprogramma, dat in de vorm van een Vrienden van-stichting opgezet wordt. ‘We proberen nu zo snel mogelijk de benodigde €12.500,- voor de aankoop en de eerste exploitatie bij elkaar te krijgen. Dan kunnen we nog voor de zomer met de rolstoelers op pad. Om de kilometerprijs betaalbaar te houden, hoeft de exploitatie ervan niet sluitend te zijn’, voegt De Bont eraan toe. ‘Ook daarvoor is het donatieprogramma bedoeld.’

Met de gemeente Hoogeveen is hierover uiteraard ook overleg gaande. De Bont: ‘Wij zijn hierover positief gestemd. We hopen een bijdrage van enkele duizenden euro’s te krijgen.’ Ook het Nationaal Ouderenfonds wil de stichting faciliteren bij de aanschaf van de rolstoelauto met de verzekering, vrijstelling van wegenbelasting en zo nodig een aanvullende lening.

Iedereen die dit initiatief sympathiek vindt kan een bijdrage storten op NL31 RABO 1478 679 913 t.n.v. Stichting Hoogeveenvervoert inzake Vrienden van.

Hoogeveenvervoert is te bereiken op 0528-745615, op werkdagen van 13.00 tot 17.00 uur en via info@hoogeveenvervoert.nl.