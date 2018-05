De Wijk is drie dagen paardendorp

Het Concours Hippique begint op vrijdag 18 mei met de springrubrieken in de klassen M en BB, de dressuur B, L1, l2 en Z1, alsmede de strijd om De Woldencup voor 4- en 5-jarigen. ‘Dan wordt een selectie gereden, waarvan de beste twintig paarden naar de finale gaan’, aldus Anne Marie Zomer namens de organisatie. ‘Deze strijd geeft altijd een mooi overzicht van de paarden die het Noorden te bieden heeft, daar komen doorgaans veel handelaren en fokkers naar kijken’, weet Zomer uit ervaring. Druk wordt het dan ook, want er hebben zich liefst tachtig combinaties met 4-jarige paarden en zestig met 5-jarige paarden aangemeld. ‘De Woldencup wordt erg gewaardeerd. Er wordt niet alleen naar springfouten gekeken. Twee juryleden beoordelen de springaanleg en de rijdbaarheid van het paard. Kenners zien dan al of er veel toekomst in een paard zit.’

Kleine kinderen

Op zaterdag is het tijd voor alle pony’s: dressuur, springen en Bixie. Die laatste categorie is voor de jongste ruiters en amazones in dop. ‘Altijd mooi om te zien die kleine kinderen. Ze worden begeleid door een ouder of een andere volwassene, soms zit de pony nog aan een touw om te voorkomen dat deze wegrent.’ Dezelfde dag wordt in de piste van landgoed Dickninge gesprongen in de B- en L-klasse paarden en zijn er dressuurwedstrijden in de klasse M1 en M2 .De dag wordt vanaf 19.30 uur afgesloten met het ‘zaterdagavondspektakel’. Er is dan muziek van De Havenzangers – een van de leden van de groep is zelf ruiter – en van twee plaatselijke deejays. In de piste komen dan ruiters in actie op een speciaal ‘wildwestparcours’.

Na de zondags rustdag is het maandag tijd voor het Pinksterconcours, waarbij de lat een stukje hoger wordt gelegd. Met springrubrieken van M tot en met ZZ, de finales van de L- en B en de toprubrieken bij de tuigpaarden valt er veel te genieten in de Wijk. Op het hoofdterrein wordt gereden om de Grote Prijs van De wijk in de klasse Z en ZZ. Ook de dressuurstrijd komt tot een climax met klasse B tot en met ZZ-licht. ‘Er wordt door de dressuurruiters gestreden om de Van der Graaf De Molencup. De Wijk is een van de vier dorpen waar hier punten voor gepakt kunnen worden’, vertelt Anne Marie Zomer. ‘Staphorst, Nieuwleusen en Balkbrug tellen ook mee, wie minstens drie van de vier concoursen heeft gereden, komt in aanmerking voor de prijzen.’

Op de maandag is voor jonge kinderen veel te doen. ‘Er is een animatieteam aanwezig, ze kunnen knutselen, ponyrijden, in de zandbak of op het springkussen spelen’, weet Zomer. De voorbereidingen voor het concours zijn al in volle gang, het terrein wordt de komende week in perfecte staat gebracht voor de wedstrijden.

Meer informatie is te vinden op www.chdewijk.nl en op Facebook.