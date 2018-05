‘Ik wil plezier en prestatie combineren’

Theo van ’t Zand uit Staphorst staat het nieuwe seizoen als hoofdtrainer van vv Wacker voor de groep. De 43-jarige oefenmeester 2 is op dit moment nog trainer van USV Nieuwleuse en maakt daar het seizoen af. In de vijf jaren die hij werkzaam was in Nieuwleusen promoveerde de club van de 5e naar de 3e klasse.

Van ’t Zand heeft zin in de nieuwe uitdaging bij VV Wacker zo geeft hij aan. ‘Het is voor USV en mij zelf ook beter dat er straks een nieuw gezicht voor de groep staat. Wacker ken ik nog van de periode dat ze speelden in de 2e klasse. Het is een club die bij me past. Ik heb daar een goed gevoel bij. Dat bleek ook wel tijdens de gesprekken met de clubleiding. We kwamen snel tot een akkoord.’

Als trainer probeert van ’t Zand plezier en prestatie te combineren. ‘Ik probeer de spelers altijd te motiveren om op tactisch en fysiek gebied het maximale er uit te halen. Ze moeten trots zijn dat ze in het 1e elftal voetballen en binding hebben met de club. Het trainingsaanbod is er op gericht om met plezier te voetballen. Verder sta ik dicht bij de groep, zodat ik weet wat er leeft.’

Staphorst

Als voetballer heeft van ’t Zand zelf altijd bij Staphorst gevoetbald. ‘Van de F’jes tot de promotie naar de 2e klasse heb ik alle elftallen doorlopen.’ In het dagelijks leven is hij werkzaam als teamleider bij Univé Staphorst en Vollenhove. Zelf ziet hij best veel overeenkomsten tussen deze kantoorbaan en als trainer op het voetbalveld. ‘In beide gevallen ben je bezig om mensen te coachen. Met als doel ze beter te maken. Je maakt eigenlijk een risicoanalyse. Wat zijn de kansen, en wat zijn de bedreigingen en hoe ga je daar mee om.’

De nieuwe trainer ziet bij vv Wacker ook wel degelijk kansen. ‘Het is een leuk en jong team. Bedoeling is om dit door te ontwikkelen en uiteindelijk zo hoog mogelijk te eindigen in de 4e klasse. Op termijn moet er een stabiele groep ontstaan, die kan meedraaien in de 3e klasse.’ Bij zijn huidige club USV hanteert van ’t Zand het 4-3-3 of 4-4-2 systeem met succes. ‘Ik zie daarin bij Wacker ook wel mogelijkheden. Het hangt ook af van de spelers die je tot je beschikking hebt. We moeten in ieder geval uit gaan van onze eigen kracht’.