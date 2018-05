Vogelexcursie naar Eernewoude

Op zaterdag 12 mei kunnen vogelliefhebbers genieten van vogels als Blauwborsten, Baardmannen, Roerdompen, Snorren en Sprinkhaanzangers in het vogelrijke gebied Alde Feanen in het Friese Eernewoude.

Bij deze vroege vogelexcursie georganiseerd door Natuurvereniging Zuidwolde is iedereen van jong tot oud welkom.

Onder leiding van gids Metske van der Maar wordt tussen ca. 07.00 en 11.00 uur een wandeling gemaakt door het vogelrijke natuurgebied. Vertrek voor gezamenlijk rijden is om 06.00 uur bij het Tonckenshuys in Zuidwolde.

Deelname is gratis. Graag vooraf opgeven via vogelwerkgroep@natuurverenigingzuidwolde.nl of 0528-373939.