In het prachtige Reestdal wandelt u onder leiding van yogadocent Marijke en wildplukster Olga. De wandeling start om 7.00 uur bij het Informatiecentrum ’t Ende van Het Drentse Landschap, Stapelerweg 20 in De Wijk.

Bij terugkomst rond 9.00 uur staat een heerlijk ontbijt klaar. Aanmelden is verplicht via www.drentslandschap.nl.

Ontspan en geniet

Tijdens de wandeling doet u yogaoefeningen in de vredige atmosfeer van het Reestdal als alles net ontwaakt. Geniet van de stilte, hoor de vogels en spot reeën.

En geef zowel uw ogen als uw maag de kost met alle voorjaarsbloemen en wilde kruiden tijdens de wandeling én het ontbijt. Stel je open en ‘pluk de Moederdag!

Expositie

In het Informatiecentrum ’t Ende is een expositie ingericht over het fraaie Reestdal. Een speciaal onderdeel, verzorgd door de Imkervereniging De Wijk, gaat over de honingbij.

Meer informatie?

Kijk op www.drentslandschap.nl.