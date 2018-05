Geslaagd uitje vrijwilligers Noorderboog

Zorgroep Noorderboog organiseert ieder jaar een uitje voor de vrijwilligers, als dank en uit waardering voor hun inzet. Dit jaar hebben de coördinatoren vrijwilligerswerk gekozen voor een lunch en gezellig programma in restaurant aan de Brink in Dwingeloo.

Ruim 675 vrijwilligers werden op 10, 12 en 25 april met bussen vanaf de locaties naar Dwingeloo gebracht. Daar hebben ze genoten van een heerlijke lunch en een fijne middag vol humor. Er werd veel gelachen om de dagelijkse dingen met Hennie Kuijer in het Drents. Kuijer is bekend van radio Drenthe.

In de pauze werden de vrijwilligers bedankt door de bestuurder of manager en werden de jubilarissen in het zonnetje gezet. Aan het eind van de middag werd iedereen per bus weer terug gebracht naar de desbetreffende locatie. De vrijwilligers en de coördinatoren vrijwilligerswerk kijken terug op drie geslaagde vrijwilligersuitjes.