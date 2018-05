Het madrigalenkoor Matricale is op zoek naar nieuwe stemmen. Het koor organiseert daarom op 23 mei een open repetitie. De leden van Matricale zingen vijfstemmige, inspirerende, klassieke muziek, van Schubert tot Monteverdi. Degenen die interesse hebben om aan te sluiten kunnen kennismaken met het koor en de sfeer proeven op 23 mei in Dorpshuis Oens Huus in Wapse. (Foto door Klaas Brinkman )