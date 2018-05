De Sluisdagen vermaken jong en oud

Het Pinksterweekend staat Dieverbrug in het teken van de Sluisdagen. Er is een programma samengesteld voor jong en oud.

De ondernemers van Dieversluis willen samen met de gemeente Westerveld en de provincie Drenthe het gebied aantrekkelijk maken voor de recreanten en de inwoners.

De Sluisdagen passen hierbij met een meerdaags en bomvol programma. Zaterdag 19 mei tot en met maandag 21 mei zijn er vele activiteiten en optredens. Op zaterdag komen de hele dag historische schepen aan op Dieverbrug.

Zondag is er een braderie, speelt een orkest en is er een badeendjesrace. Maandag is er een proeverij van streekproducten en veel activiteiten voor de kinderen. Voor het volledige programma: www.desluisdagen.nl.