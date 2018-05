Molendag is drukbezocht

Korenmolen De Vlijt in Diever ontving op Nationale Molendag zo’n tweehonderd bezoekers. Molenaar Meint Noordhoek genoot van de enthousiaste reacties: ‘Veel mensen waren nog nooit in een molen geweest. Ze vonden het erg mooi en interessant.

‘Er was niet genoeg wind om graan te pletten, maar dat mocht de pret niet drukken. Het vak van molenaar is duidelijk geworden bij de mensen. Hopelijk is de jeugd ook enthousiast, want het zou zonde zijn als het typisch Hollandse ambacht in de toekomst verdwijnt.’